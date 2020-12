Pärast kahevõistluse Ruka MK-etappi alanud skandaal, kus soomlased süüdistasid rivaale – eelkõige Norra koondist – pettuses, mis andis neile reeglitevastase kombinesooni tõttu hüppemäel edu kümne meetri kanti, on vaibumas. Kunagine suusahüppeäss Janne Ahonen selgitas, et norralased lihtsalt kompavad reeglite piire julgemalt ja Soomegi peab tegema sama.

Norra koondisega koos harjutav ja nende õmmeldud kombinesoone kasutav Kristjan Ilves vaid muigas soomlaste süüdistuste peale. „Nende jutt on paras huumor. Esiteks ei riski keegi nii räige pettusega vahele jääda ja teiseks – kuhu sa käsna peidad? Mõõtmise ajal oled bokserite väel,” selgitas Ilves.