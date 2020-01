Iluuisutamise MM-i pronksinaine süüdistab endist treenerit vägistamises

10-kordne Prantsusmaa meister ütles ajalehes L'Obs, et tema ekstreener Gilles Beyer vägistas teda mitu korda aastatel 1990-1992, kui ta oli veel 15-17-aastane.

Seksuaalse ahistamise skandaal lahvatas Prantusmaal eile hommikul, kui spordileht L'Equipe avaldas ulatusliku raporti ahistamisjuhtumitest iluuisutamises, ujumises ja tennises. Beyerit süüdistasid vägistamises veel kolm iluuisutajat, kes olid ahistamise ajal alaealised. Koos Beyeriga lasub ahistamiskahtlus veel kahel treeneril, Jean-Roland Raclel ja Michel Lotzil.

Nädal tagasi pandi 18 aastaks vangi Prantsuse tennisetreener Andrew Geddes, kes mõisteti süüdi nelja alaealise mängija vägistamises.

"Ta hakkas tegema kohutavaid asju, mis viisid seksuaalse ahistamiseni ning vägistamiseni, kui ma olin 15-aastane. See oli esimene kord, kui mees mind puudutas," ütles tänaseks 44-aastane Abitbol.

Prantsusmaa spordiministeerium algatas Beyeri suhtes uurimise juba 2000-ndate aastate alguses. Selle tulemusena lõpetati tema leping Prantsuse uisuliidu tehnilise nõuandja kohal, kuid ta jäi alaliitu edasi tegutsema.

Abitbol ütles, et üritas oma läbielamistest juba toona spordiministri Jean-Francois Lamouriga rääkida, kuid viimane olevat vaid vastanud: "Jah, meil on tema kohta toimik olemas, aga me sulgeme oma silmad."

Endine minister ütles ajalehele L'Obs, et ei mäleta sellist vestlust.

"Ma seisin silmitsi organiseeritud kinnimätsimisega. Kõik ütlesid mulle: "Võta oma rohud ära ja ole vait." Ma kuuletusin. Võtsin oma rohud ja hoidsin suu kinni."