Iluuisutamise kahekordne maailmameister: minu kaal kõigub 33 ja 59 kg vahel

Venelanna vastas hiljuti sotsiaalmeedias fännide küsimustele. Üks huviline uuris Medvedevalt tema kaalu ja pikkuse kohta. "158 cm pikk ja kaal kõigub 33 ja 59 kg vahel," avaldas Medvedeva, vahendas portaal Championat.

"Haiguse järel pean sööma ööpäevaringselt," vastas iluuisutäht küsimusele, kas ta peab terve aasta dieeti pidama.

Medvedeva on varasemalt tunnistanud, et kannatas söömishäirete all. "Hakkasin Pyeongchangi olümpiamängude järel sellele mõtlema. Varasemalt mul süsteemi polnud: sõin kogu päeva jooksul vaid väikse šokolaadi. Kartsin pidevalt, et astun kaalule ja näen, et kaalun 100 grammi rohkem," avaldas ta 2019. aastal Ria Novostile. "Nüüd teen pidevalt koostööd toitumisspetsialistiga."

2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängudelt võitis ta kaks hõbemedalit. Lisaks kahele MM-kullale on tal ette näidata ka üks MM-pronks. Euroopa meistrivõistlustel on ta triumfeerinud kahel korral ning tulnud korra hõbedale.