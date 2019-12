Iluuisutamise Euroopa meistrit kahtlustatakse 13-aastasele tüdrukule intiimsete fotode saatmises

Uurijate käsutuses on tüdrukult ja tema vanematelt saadud e-mailid aastast 2017. Nendest paljastub, et Cipresi treenerid, kes on ise endised olümpiasportlased (John Zimmerman esindas 2002 olümpial USA-d ja Silvia Fontana 2002. ja 2006. aastal Itaaliat), üritasid takistada perekonda vahejuhtumist võimudele teatamast. Cipres ise valmistus samal ajal 2018. aasta taliolümpiamängudeks.

Tüdruku ega tema vanemate identiteete ei avaldata.

2017. aasta 3. detsembril saatis Cipres väidetavalt tüdrukule Instagrami kaudu kaks pilti oma peenisest. Tüdruk on Cipresiga ühel ja samal jääl uisutanud Floridas Wesley Chapelis.

Lugu võtab veelgi kummalisema pöörde. Nimelt olla uurimise all ka veel kolmas treener Vinny Dispenza, kes töötab AdventHealt Centeri nimelises uisuhallis. Mees olevat nii sellele kui ka ühele teisele alaealisele tüdrukule öelnud, et nad peaksid Cipresilt paluma veel pilte saata ning vastutasuks võivad tüdrukud öelda, et Dispenza teeb Cipresile pitsa välja.

Zimmerman ja Fontana, kes on abikaasad, said fotode saatmisest teada samal õhtul Dispenzaga oma kodus kohtudes.

Cipres osales koos Vanessa Jamesiga Pyeongchangi olümpial iluuisutamise paarissõidus, kus saadi viies koht.

Tüdruk ja tema vanemad rääkisid uurijatele, et Zimmermann ja Fontana üritasid neid nädalaid ähvardada ja öelda, et neiu oli juhtunus ise süüdi, sest "ta on ilus tüdruk ja meestel on omad vajadused" ning et keegi ei usuks ja ta tehakse sotsiaalmeedias naerualuseks.

Lisaks olla treener Dispenza lubanud, et kui tüdruk piltidest kellelegi räägib, teeb ta nii, et ta ei saaks enam kunagi uisutada.