Hollandi tippsportlane võitleb haiglas oma elu eest

27-aastane sportlasel diagnoositi immuunsussüsteemi häire, mille tagajärjel on tal tekkinud erinevad terviseprobleemid ning siseverejooks. Naist hoitakse intensiivravis koomas, kus ta tervislik seisund on stabiilne, kuid kriitiline. KNSB uudisteagentuuri sõnul on juba kaks korda opereeritud, kuid need pole talle mõju avaldanud.

Koondise peatreener Jeroen Otter võttis Lara teemal sõna.”Lara võitleb hetkel elu eest. Oma uskumatu pühendumisega on ta võitnud maailmameistritiitli, kuid see võitlus on palju raskem. Me kõik oleme mõtetes temaga,” sõnas treener.

Van Ruijven tuli 2019. aastal maailmameistriks 500 meetri distantsil. Aasta varem kuulus ta Hollandi naiskonda, kes võitis Pyeongchangi Olümpiamängudel pronksi.