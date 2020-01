Naine, kelle nime pole avaldatud, harjutas teisipäeval kella 17.30 paiku numbrit, mis näeb ette lakke kinnitatud kaabli ja metallringide süsteemi abil õhus trikitamist. Millegipärast kaotas ta tasakaalu ja kukkus. Politsei on alustanud kriminaaluurimist, kuid juba on tuvastatud, et teda viie meetri kõrgusel hoidnud süsteemis polnud viga, vaid akrobaat tegi ise seda kasutades mingi vea.

Väidetavalt võitleb naine Lausanne'i haiglas elu eest.

Korraldajate sõnul õnnetus noorte olümpia ajakavasse muudatusi ei too. Tänaõhtune avatseremoonia toimub plaanipäraselt, küll aga ilma venelanna sõuesinemiseta.