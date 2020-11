FOTOD | Eestis elav Soome spordikuulsus müüb uhket maja, mille hinnaks on 630 000 eurot

43-aastane Palander ütles Ilta-Sanomatele, et ta ei taha sel teemal kommentaari anda, kuid lisas, et tema sünnilinnas asuv maja on müügis olnud juba pikemat aega.

2008. aastal ehitatud majas on elamispinda 260 ruutmeetrit, sealhulgas näiteks kolm magamistuba. Kompleksi kuuluvad ka kolmekohaline garaaž ja rannasaun vaatega Tornio jõele. Avaras saunahoones on ka köök ja puhkeruum. Müügikuulutust koos suure pildigaleriiga näeb SIIT.

Palander ütles juba 2017. aastal Soome meediale, et müüks Tornio maja koheselt maha, kui vaid sobiva ostja leiaks.

1999. aastal slaalomis maailmameistriks tulnud Palander elab Eestis ning talle kuulub 17. sajandi algusest pärit Ontika mõis, mille ta ostis koos oma naise Riina-Maijaga 2011. aastal.