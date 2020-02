FIS tegi norralaste palvel järgmise aasta MMi võistlusprogrammis ühe muudatuse

Kuigi tänavusel Oberstdorfi MK-etapil oli naiste suure mäe hüppevõistlus kavas, polnud seda algselt 2021. aasta MMi programmis. Peamine põhjus oli, et suusajuhid ei pidanud naiste võistlemist suurel hüppemäel piisavalt turvaliseks.

Norra suusahüppaja Maren Lundby, kes tuli Pyeongchangis normaalmäel olümpiavõitjaks, on FISi otsuse üle väga õnnelik.

"100% pole ükski võistlus turvaline, kuid ma olen väga rahul, et ka naistel on nüüd kaks individuaalvõistlust," lausus Lundby NRK-le.

Norra suusaliidu president Erik Röste tänas samuti FISi toetuse eest. "See on õnnelik otsus. Meie palve, et senine ebaõiglus naissuusahüppajate suhtes lõpetataks, sai komisjonilt positiivse vastuse. Otsus võeti vastu ühehäälselt," kinnitas Röste.

FISi komisjoni tänase otsuse peab veel heaks kiitma maikuus toimuv FISi täiskogu.

Oberstdorfi MM peetakse järgmisel aastal 24. veebruarist kuni 7. märtsini.