Erfurti dopinguvõrgustikuga seostatav Austria mäesuusaäss politsei ülekuulamisest: need olid mu elu kohutavamad tunnid

Reichelt tunnistas, et treener Heigliga koostöö tegemine ei tundu tagantjärele kõige targem tegu. Fakt, et Heiglit tänase päevani vahi all hoitakse, näitab Austria meedia sõnul, et meest peetakse selles protsessis võtmetunnistajaks. "Ma ei tea, millal teda küsitletatakse või mida ta ütleb, aga kui ta tõtt räägib, siis ta ütleb, minu puhul pole kunagi mingist dopingust juttu olnud, ning see teema saab selgeks," lisas Reichelt.

Karjääri Reichelt lõpetada ei kavatse. Meediagi kutsus ta Kitzbühelisse just sellepärast, et valmistub seal koondisekaaslastega järgmiseks hooajaks. "Loomulikult ei lõpeta, sest see võrduks süü tunnistamisega," ütles ta.