Eesti kurlingunaiskond sattus EM-il kaotustelainele

Norra võistkonnale jäädi EMil alla tulemusega 6:7, Lätile tulemusega 9:10 ning eilne õhtune mäng Saksamaa vastu lõppes eestlannade jaoks napi kaotusega lisavoorus tulemusega 6:7.

Nii Saksamaa kui Läti naiskondadele jäi Eesti naiskond alla lisavoorudes. Mängus Norra vastu hoidis Eesti eduseisu, kuid viimasesse vooru mindi viigiga 6:6. Viimases kümnendas voorus Marie Turmanni viimane vise ebaõnnestus ja vastasvõistkonnal õnnestus eestlannadelt röövida mängu seisu otsustanud punkt.

“Mängisime hästi, tiim areneb iga mänguga ning saame enesekindlust juurde. Napid kaotused on küll valusad, kuid samas näitavad, et tase on üpris ühtlane ning kõik tiimid on heal päeval võidetavad. Kolme viimase mängu tulemused on olnud meie kahjuks, kuid ehk vigadest õppides saame tulevikus needki oma kasuks pöörata,” kommenteeris Eesti naiskonna kapten Marie Turmann.

Hetkel on Eesti naiskonnal kirjas neli kaotust ja üks võit. Samas seisus on A divisjonis Tšehhi ja Läti võistkonnad.

Täna Eesti aja järgi kell 15.00 kohtub Eesti naiskond Rootsi esindusega. Rahvusvahelise Kurlingu Föderatsioon teeb kohtumisest otseülekande, mida saab jälgida võistluse kodulehel.

Eesti naiskond Marie Turmanni juhtimisel mängib Euroopa meistrivõistluste A-divisionis, kuhu kuulub Euroopa kümme tugevaimat naiskonda. Võistkonna koosseisus mängivad kapten Marie Turmann, abikapten Kerli Laidsalu, Heili Grossmann, Erika Tuvike ja Liisa Turmann. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits).

Eesti meeskond alustas EMi võidukalt, alistades esimeses kohtumises Walesi esinduse, kuid seejärel pidi tunnistama kaks kaotust järjest. Ungarile kaotati tulemusega 6:5 ja Slovakkia meeskonnale jäädi alla tulemusega 10:3. Eesti meeskond kohtub täna õhtul Hispaania esindusega, mäng algab Eesti aja järgi kell 20.00.