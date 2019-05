Avaldati Erfurti dopingulaborite klientide sekka kuulunud Saksamaa tippsportlase nimi

Juba varasemalt spekuleeriti Saksamaa meedias, et patustajate seas on ka üks kohalik sportlane, kelle süüd on suudetud tõestada. Nüüd avaldas NADA oma uudiskirjas, et nad süüdistavad dopingu tarvitamises just Lehmann-Dollet.

Lehmann-Dolle osales karjääri jooksul kolmel korral olümpiamängudel. Ta oli stardis nii 2006. aastal Torinos, 2010. aastal Vancouveris ning 2014. aastal Sotšis. Parimaks tulemuseks jäi tal seitsmes koht ning selle sai ta kirja Torinos. Praeguseks 35-aastane kiiruisutaja tegi peamiselt tegusid 1500 m distantsil. Sel alal krooniti ta 2008. aastal Inzellis ka Saksamaa meistriks.

Praegu töötas ta Berliini olümpiakeskuses noortetreenerina. Avalikkuse ette jõudnud pattude tõttu on ta praegu töölt kõrvaldatud.

NADA teatel on nad kogunud piisavalt tõendeid tõestamaks, et Lehmann-Dolle rikkus omal ajal antidopingu reegleid. Patustamised leidsid aset enne 2015. aastat.

Eestlastest on Erfurti skandaaliga seotud murdmaasuusatajad Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu. Neist kaks esimest on avalikult ka oma süüd tunnistanud.