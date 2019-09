Austria talispordilegend otsustas 30-aastaselt karjääri lõpetada

Hirscher andis mõista, et oli suvel pikalt dilemma ees, mida teha. Lõpuks kuulas ta oma väsinud keha ja otsustas, et parem on lahkuda tipus olles.

Slaalomitele ja suurslaalomitele keskendunud Hirscher võitis aastatel 2012-2019 rekordilised kaheksa MK-sarja tiitlit, kokku jäi tema arvele 76 MK-etapivõitu. Enamat on suutnud vaid Ingemar Stenmark (86) ja Lindsey Vonn (82).

Lisaks on austerlane seitsmekordne maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja.