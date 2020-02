Wierer võitis MMi jälitussõidu, lätlanna üheksas, Oja ja Talihärm ebaõnnestusid

Oja tunnistas ERRile, et suusad täna ei toiminud. "See, mis rajal toimus, oli korralik fiasko. Ega ma ise ka ei jõudnud, aga raske on ka siis, kui suusk üleüldse kaasa ei aita. Väga kehv päev," sõnas ta.



Suurepärase võistluse tegi lätlanna Baiba Bendika, kes lõpetas kahe trahvi juures üheksandana (+1.03). Sprindis oli ta olnud 12.

Meeste tänasesse jälitussõitu pääses Eesti laskesuusatajatest vaid Rene Zahkna, kes alustab eelviimasena ehk 59. kohalt. Temal on kaotust sprindis MM-tiitli võitnud Aleksandr Loginovile kaks minutit ja 36 sekundit.

Meeste 12,5 km sõit algab kell 16.15. Delfi kajastab sõidu tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.

Laskesuusatamise MMi jälitussõidud Lõppseis: Talihärm kukkus 31. kohalt 51. reale (+4.26). Lasketiirudes kolm eksimust teinud Regina Oja langes 30. kohalt 48ndaks (+3.24). Lätlanna Baiba Bendika sai 9. koha! Hõbe Herrmannile ja pronks Röiselandile. Wierer on võitjana finišis! Herrmann on kindlustamas hõbedat. Viimases tiirus puhtalt lasknud Oja on 46. kohal (+3.16). Seis 4. tiiru järel: Wierer on uus liider, Röiseland ja Herrmann kaotavad viimase tiiru järel vastavalt 23,9 ja 24,4 sekundiga. Medalid on jagatud. Herrmann eksib viimasel lasul! Viimane tiir: Wierer pääseb ühe trahviga, Röiseland sai kaks trahvi! Talihärm saab veel ühe trahvi (kokku 5) ning on 55. (+4.01). Oja kukkus 46. kohale, kaotust liidrile 3.07. TOP30 on juba minuti kaugusel. Ai-ai! Regina Oja sai kaks trahvi ning ka tema lootused kõrgemast kohast on kustunud. Seis 3. laskmise järel: Kolmas tiir: Röiseland ja Wierer tulistavad kõik märgid alla ning lahkuvad tiirust koos. Röiseland on tõusnud liidriks, Wierer ei jää maha. Seis teise laskmise järel: Talihärm langes 54. kohale (+3.02). Oja on 33. kohal (+1.43). Oja laseb täpselt. Talihärmil jääb üles lausa kolm märki! Röiseland kaotab Wiererile teisena viie sekundiga, kolmas on Herrmann (+14,4). Teine lamadestiir: Seitsmendana startinud Wierer on taas täpne ja tõuseb liidriks. Seis 1. laskmise järel: Viimasel lasul eksinud Oja on 37. kohal (+1.31) ja Talihärm 41. (+1.35). Oja ja Talihärm saavad paraku ühe trahvi. Dunklee`le järgnevad Röiseland (+10,7) ja Wierer (+12,8). Teised on juba ligi poole minuti kaugusel. Ameeriklanna Dunklee laseb täpselt ja tõuseb liidriks. Röiseland eksib avatiirus ühel lasul. Röiseland on oma edu Dunklee ees kasvatanud 1,7 kilomeetriga 11,5-le sekundile. Start on antud! Naiste jälitusõidu stardirivi 31 esimest: