Võidukas Fourcade kordas legendaarse Björndaleni rekordit

Nüüdseks juba mõnda aega tagasi tegevspordile joone alla tõmmanud Björndalen võitis omal ajal samuti 11 individuaalset MM-tiitlit. Selles arvestuses võib Fourcade tõusta juba sel nädalal rekordimeheks, kuna käimasoleval MM-il on kavas veel ka ühisstardiga sõit.

MM-tiitlilte üldarvult jääb Fourcade aga norralasele kõvasti alla. Koos teatesõitudega võitis Björndalen koguni 20 MM-tiitlit.

Olümpiakuldade arvestuses on Björndaleni edu 8:5. Individuaalsete olümpiakuldade osas on norralane juhtimas 5:4.