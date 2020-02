Võidukas Bö uhkeldas konkurentide ees: Rootsi mängib meist madalamas liigas

Kui Norra hoiab 3 kulla, 2 hõbeda ja 2 pronksiga medalitabeli arvestuses esikohta, siis rootslased pole veel tänavuselt MM-ilt ühtegi medalit teeninud. Segapaaristeates jäi Rootsi koosseisus Hanna Öberg ja Sebastian Samuelsson esimesena medalita. Öbergile oli see Itaalias juba kolmas kord lõpetada neljandana.

"See on nagu jalgpall, me mängime kõrgemas liigas," sõnas tänavuselt MM-ilt teise kulla teeninud Bö. "Meie oleme eliit, Rootsi kuulub madalamasse divisjoni. Tahan lihtsalt õnnitleda Rootsit järjekordse neljanda koha puhul."

Kõige edukamaks on senine suurvõistlus kujunenud Röiselandi jaoks. 29-aastane norralanna on tänavu võitnud juba kolm kuldmedalit ning kaks pronksi. "Olen ülimalt õnnelik. Nii suusatamine kui laskmine on minu jaoks siin MM-il suurepäraselt läinud."

Laskesuusatamise MM-il on reedel kavas puhkepäev. Laupäeval ootavad ees meeste ja naiste teatesõidud.