Vigadest õppinud Tuuli Tomingas: olen tugevam kui kunagi varem

Idres peetud Rootsi lahtistel meistrivõistlustel tuli 25-aastane Tomingas 12,5 km pikkusel individuaaldistantsil kolmandaks, 7,5 km pikkuses sprindis oli ta kuues. Peale Rootsi ja Eesti laskesuusatajate võistlesid Idres näiteks tšehhid.

Tuulistes oludes peetud individuaaldistantsil oli Tomingasel võimalik võita. Esimesed kolm tiiru läbis ta puhtalt, aga viimases püstitiirus jäi üles kolm märki. Tavapärasest lühemal individuaaldistantsil tähendab iga möödalask 45 lisasekundit. Ühe trahviga pääsenud olümpiavõitjale Hanna Öbergile kaotas Tomingas 1.18,3, kolm korda eksinud Elvira Öberg edestas teda 2,1 sekundiga.

„Tunne ei olnud super, aga jäin nädalavahetusega väga rahule. Individuaaldistantsi kolm trahvi nelja tiiru peale on päris hea tulemus, sest olen viimase kuu jooksul püstilaskmisega suures hädas olnud. Treeningutel on trahve tavaliselt rohkem tulnud. Pigem oli üllatus, et esimeses püstitiirus nulliga lasin,” rääkis Tomingas.

Suusavormi peab ta elu parimaks.