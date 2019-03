VIDEOD JA FOTOD | Talihärm ja Tomingas ebaõnnestusid lasketiirudes, Ojale 16. koht

Tiirudes kindlat kätt näidanud 23-aastane prantslanna läbis distantsi ajaga 22.18,1. Poodiumi teised astmed hõivasid täna sakslannad. Teise koha teenis tiirudes samuti puhtalt lasknud Janina Hettich, kaotust liidrile 5,2 sekundit. Poodiumi kolmandale astmele tõusis täna püstitiiru järel ühel trahviringil käinud Juliane Fruehwirt (+12,9).

“Tundsin täna ennast lasketiirus hästi, väga hea sõit minu poolt,” lausus Chevalier vahetult pärast võistlust. “Rajal ei olnud enesetunne küll kõige parem, kuid kokkuvõttes olen tulemusega rahul,” lisas ta.

Eestlannadest näitas täna parimat minekut Regina Oja. Lamadestiirus kahel korral eksinud 23-aastane eestlanna läbis püstitiiru aga puhaste paberitega, kokkuvõttes 16. koht ja kaotust prantslannale 53,9 sekundit.

“Sõiduga jään täna rahule. Sain alguses Tuuli taga sõita, kui tema oli oma viimasel ringil ja mina esimesel. Teine ring oli ehk see kõige raskem, aga muidugi püstitiirus lastud null andis jõudu viimaseks ringiks,” analüüsis Oja enesetunnet rajal.

“Laskmise poole pealt, kaks eksimust on sprindis ikka palju ja seda rajal tagasi ei sõida, kuid kokkuvõttes väga hea pingutus,” lausus Oja ning lisas, et tunneb heameelt kohale tulnud publiku üle. “See on väga tore, kõik elasid kaasa. Ergutamist oli kuulda nii siin kui ka rajal. Hea on näha, et Otepääle on kohale tulnud palju rahvast ja meie tegemised lähevad neile korda!”