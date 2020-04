Vennad Bö`d on veendunud, et Stina Nilssonist saab tipptasemel laskesuusataja

"See on väga põnev. Nilsson on suur täht, kes toob meie spordialale veelgi rohkem tähelepanu. Arvan, et tema alavahetus näitab, et ta on kartmatu ja ründav ning need on kaks tähtsat iseloomuomadust, et saada heaks laskjaks,” sõnas Tarjei Bö ajalehele VG.

"Stina ei vaheta ala seetõttu, et ta polnud murdmaasuusatajana tipus. Nilsson oli omal alal maailma parim ja ta tahab nüüd midagi uut proovida. See on hea stardiplatvorm ja ma ootan tema võistlusi suure huviga. Kõik me teame, milline vapustav lõpuspurt tal on," lisas Bö 2018. aasta sprindi olümpiavõitja kohta.

Tema noorem vend Johannes Thingnes Bö on samuti vaimustunud, et rootslanna otsustas just laskesuusatamise kasuks.

"Ma arvan, et ta võib tippu tõusta. Denise Herrmann on seda ilmekalt näidanud," tõi Bö Nilssoni puhul võrdluse Saksamaa endise murdmaasuusatajaga.

Ta lisas, et 26-aastane Nilsson on just parimas eas, et spordiala vahetada.