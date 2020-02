Venemaa peatreener: kinnitan, et Loginov on täiesti puhas

Itaalia politsei tegi täna varahommikul kontrollreidi Venemaa laskesuukoondise hotelli ning otsis läbi Loginovi ja Jevgeni Garanitševi ning Loginovi treeneri Aleksander Kasperovitši toad. Kaasa võeti Loginovi sülearvuti ja mobiiltelefon.

Hovantsev ütles Venemaa meediale, et läbiotsimisele ei järgnenud ühtegi täiendavat uurimist ega arreteerimist.

"Läbiotsimine viidi läbi kell 6 hommikul - see on väga jultunud tegu, sest seda oleks saanud teha igal ajahetkel. Ma kinnitan, et Loginov on täiesti puhas," sõnas peatreener, vahendab Gazeta.ru.

Hovantsev lisas, et mõistagi olid Loginov ja koondisekaaslane Garanitšev väga nördinud, kuid hetkel keskenduvad nad juba rahulikult tänasele teatesõidule.