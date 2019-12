Venemaa laskesuusatamise teatenelik võib ilma jääda Sotši olümpiakullast

Juba varasemalt on seostatud kahekordset olümpiavõitjat, nüüdseks karjääri lõpetanud venelast Jevgeni Ustjugovit dopinguga, kirjutab ERR Sport. Kahtluse all on ka Sveti Slepzowa, kes võidutses teatesõidus 2010. aasta olümpial Vancouveris.

"Rahvusvahelise Laskesuusatamise Föderatsioon (IBU) algatas Ustjugovi, Slepzowa ja kahe teise Venemaa laskesuusataja kohta menetluse 2018. aasta novembris, tuginedes Moskvast pärit LIMSi andmetele. Juba sel ajal tegi IBU tihedat koostööd WADA-ga," tõi IBU pressiteates välja. "Nimetatud sportlaste kohtuprotsessid on endiselt pooleli, seega me ei saa rohkem infot anda."

Venemaa kvarteti diskvalifitseerimise otsuse võtab vastu Rahvusvaheline Olümpiakomitee. Sellisel juhul pälviksid kuldmedalid sakslased Erik Lesser, Daniel Boehm, Arnd Peiffer ja Simon Schempp.