Venemaa laskesuusatajad püstitasid Hochfilzeni etapil antirekordi

Austria võistluse sprindietappidel jäid Venemaa koondislaste parimateks Uljana Kaiševa 18. ja Aleksandr Loginovi 20. koht.

Venelaste viimane poodiumikoht pärineb 16. veebruarist 2020, kui Loginov saavutas Antholzi maailmameistrivõistlustel jälitussõidus pronksmedali.

Loginov ei suutnud eile ära imestada, kuidas tema kaotus võidumees Johannes Dale`ile nii suureks kasvas. Venelane jäi ühe trahvi juures norralasele alla minuti ja 25 sekundiga.

"Peame selle koos treeneriga välja mõtlema. Ma ei saa siiani aru, kust selline kaotus tekkis. Minu seisund oli täna hea, ma tunnen seda rada juba väga hästi, ma tean, millal siin võib raskeks minna. Täna ei olnud see teemaks, nii et see on tõesti kummaline," ütles Loginov Venemaa meediale.