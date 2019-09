Venemaa laskesuusataja Norra legendi surmast: ta oli suurepärane sportlane, ilus ja särav inimene

View this post on Instagram

Я глубоко подавлен известием о смерти Халварда Ханеволда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров. В 2010-м году, для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром. I’m totally devastated after I found out that the legendary Halvard Hanevold passed away at the age of 49. He was one of my role models when I was young and it was a great honor to share the track with him during Vancouver 2010 OG. Great athlete, great person. RIP, Halvard.