Venemaa laskesuusatäht skandaali taustal: kui see kõigile parem on, siis lõpetan võib-olla karjääri

"Ma ei ole enam millestki üllatunud," rääkis Loginov väljaandele Sport-Ekspress. "Tundub, et tahetakse kaasa aidata sellele, et ma oma karjääri kiiremini lõpetaksin. Kui see kõigile parem on, siis võib-olla tulebki mul seda teha."

"Ma ei jää nooremaks. Mõnel inimesel oleks sel juhul mugavam olla," jätkas Loginov. "Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) tundub seda tahtvat."

Loginov on pidanud varasemalt dopingutarvitamise eest võistluskeeldu kandma aastatel 2014-2016, sest ta jäi 2013. aastal keelatud aine EPO kasutamisega vahele.

Miks täna hommikul läbiotsimine aga toimus?

"See on suur show, nagu alati," teatas Venemaa laskesuusatamise föderatsiooni juht Vladimir Dratšjov Venemaa meediale. "See läbiotsimine toimus IBU palvel. Nad tahtsid kontrollida, miks ööbib treener Aleksander Kasperovitš Venemaa koondise juures, kui ta on MMil Ukraina koondise akrediteeringuga."

Dratšjov lisas, et Kasperovitš sai tõesti akrediteeringu ukrainlaste kaudu, sest MM-iks antakse igale koondisele piiratud arv akrediteeringuid ning venelastel polnud võimalik Loginovi juhendajat aidata.

"Loginovi läbiotsimise puhul öeldi, et kuna tal on varem dopinguga jama olnud, siis taheti teda üle kontrollida," selgitas Dratšjov.

28-aastane Loginov on tänavuselt MM-ilt võitnud ühe kulla ja ühe pronksi. Täna toimunud meeste 4x7,5 km teatesõidus aitas ta Venemaa koondise neljandale kohale.