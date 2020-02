Venemaa jääb ilma Sotši olümpia laskesuusatamise teatesõidu kuldmedalist

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) on tühistanud Ustjugovi tulemused 2013. aasta augustist kuni 2014. aasta aprillini, teatab uudisteagentuur TASS. See tähendab, et Venemaa koondis peab loovutama Sotši teatesõidu olümpiakulla.

Venemaa diskvalifitseerimise järel tõuseb kuldmedalile Saksamaa koondis, hõbeda saab Austria ja pronksile kerkib Norra. Eesti meeskond, kes sõitis Sotšis koosseisus Daniil Steptšenko, Kalev Ermits, Kauri Kõiv ja Roland Lessing, tõuseb 16. kohale.

Ustjugov sai karistada, sest tema bioloogilisest passist avastati anomaalia ehk suur normist kõrvalekaldumus, mis viitab IBU teatel otseselt dopingu kasutamisele.

Ustjugovi karistuse tõttu jäävad kuldmedalist ilma ka Anton Šipulin, Dmitri Malõško ja Aleksei Volkov.

2014. aastal sportlaskarjääri lõpetanud Ustjugov tuli olümpiavõitjaks ka neli aastat enne Sotši mänge, kui võitis Vancouveris ühisstardiga sõidu.