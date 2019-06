Venemaa dopinguskandaal paisub: WADA-l on tõendeid üle 100 patuse venelase kohta

Madis Kalvet reporter RUS

Jevgeni Ustjugov on IBU teatel patuste sportlaste seas. Foto: Sharifulin Valery, ITAR-TASS/Scanpix

Venemaaga seotud dopinguskandaal on taas hoogu juurde saamas. Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri WADA president Craig Reedie tõdes, et neil on üle 100 tugeva juhtumi seoses Venemaa sportlastega.