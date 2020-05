Venemaa antidopingutegelane ründas Aleksandr Loginovi: miks on meie sportlased nii argpükslikud ja nõrgad?

Loginov sai dopingu tarvitamise eest kaheaastase võistluskeelu 25. novembril 2014, tema dopinguproovist leiti EPO jälgi. Pärast seda on ta MM-idelt võitnud viis medalit, sealhulgas ka 2020. aasta Anterselva MM-i 10 km sprindi kuldmedali.

"Mul on loginovist tõsiselt kahju. Ta rikkus reegleid, kandis karistuse ja nüüd on tal taas õigus võistelda ja rääkida. Kui mees petab naist kellegi teisega, ootab naine isegi andestamise korral, et mees temaga räägiks. Kasvõi lihtsalt vabandaks. Aga mees lihtsalt vaikib. See ei aitaks ju headele suhetele kaasa," rääkis Pahnotskaja Youtube'i kanalile MitKoff.

"Teine näide on Norra murdmaasuusatajast, kes määris oma huultele anaboolset steroidi. Mul läheb ta nimi kogu aeg meelest ära (Therese Johaug - toim.). Kodumaal sai ta tohutult kriitikat, rohkem kui Loginov Venemaal. Ta istus kõigest hoolimata oma arsti ja treeneriga pressikonverentsil Norra rahva ette ja vabandas. Meil see millegipärast nii ei käi. Venemaal arvatakse, et dopingujuhtum on kas vandenõu või et sellest pole hullu," lisas antidopingutegelane.

"Ma ei tea enam inimesi, kes julgeksid oma eksimust tunnistada. Miks nad on nii nõrgad ja argpükslikud? Loginov on tore sportlane, aga kui tal on selline psühholoogiline nõrkus... Mida rohkem aega mööda läheb, seda imelikum tundub, kui ta nüüd lõpuks vabandab," lausus Pahnotskaja.