Venelased tänasid Martin Fourcade`i kingituse eest

Eilse meeste teatesõidu võitis kindlalt Norra nelik Saksamaa ja Venemaa ees. Venelased tõstis seejuures medalikohale Aleksandr Loginov, kes kasutas viimases lasketiirus ära Martin Fourcade`i kingituse. Prantsuse äss tuli viimasele laskmisele kindlal medalikohal, kuid oskas siis kaks trahviringi teenida ja kukutas prantslased lõpuks kuuendaks.

"Fourcade pole kunagi selliseid vigu teinud. Mul on temast sportlasena kahju," sõnas Dratšev, vahendab Gazeta.ru.

Laskesuusajuht lisas naljatledes, et Fourcade võis kingituse teha seetõttu, et on Loginovi kogu aeg dopingu tarvitamise eest kritiseerinud. "Pole vaja avaldusi teha, aga Loginov tegi oma tööd suurepäraselt," märkis Dratšev.