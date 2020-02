Venelannast olümpiavõitja süüdistas Fourcade'i ja Eckhoffi dopingu tarvitamises: nad saavad keelatud abi

"Fourcade on hiilgav sportlane, suurepärane talent, aga sellegipooolest osutatakse talle teatud sorti meditsiinilist abi. Sama kehtib ka Norra sportlaste kohta. Näiteks ei suuda ma uskuda, kuidas Tiril Eckhoff suudab järsku rajal nii võimas olla," ütles 55-aastane Reztsova väljaandele Sports.ru.

"Ta oli viiel järjestikusel võistlusel teistest selgelt parem. Ma suuda uskuda, et see on ilma meditsiinilise abita võimalik. Ja üldse, kui paljud norralased on astmaatikud? Neid ei võeta vahele ja neid ei süüdistata. Aga rohud aitavad neid väga kõrgele tasemele," lisas ta.

Fourcade sai Reztsova avalduse peale pahaseks.

"Loodetavasti ei muutu kõik endised sportlased seniilseteks. Tema on juba..." kirjutas Fourcade oma Twitteri kontol.

Vastust ei jäänud võlgu ka Eckhoff. "Kuulsin tõesti, et keegi räägib minu kohta mingit jama. Aga on tore, et ta ütles, et olen heas vormis. Tema õnnetuseks olen nii puhas kui üldse olla saab. Ta võib mu trenni tulla ja vaadata, kuidas asjad on," vahendas tema sõnu Norra TV2.

Reztsova tuli laskesuusatamises olümpiavõitjaks 1992. ja 1994. aastal, murdmaasuusatamises 1988. aastal.