Venelannast olümpiavõitja: erinevalt murdmaasuusatamisest on laskesuusatamises vaja ka ajusid

55-aastase venelanna andmetel tahab kohalik laskesuusaliit palgata Venemaa murdmasuusatamise treenereid, et aidata laskesuusatajate sõidutaset parandada. "Pole teada, kuhu see kõik viiks. See näeb väga kahtlane välja."

"Ehkki kaks spordiala on hingelt sarnased, on samal ajal tegu tehniliselt väga erinevate aladega," hindas Reztsova. "Murdmaasuusatamises võib pea välja lülitada ja sõita nii kiiresti kui vaja, aga laskesuusatamises on vaja ka ajusid."

Muideks Reztsova ise oli pika karjääri ajal edukas mõlemal alal. Reztsova tuli laskesuusatamises olümpiavõitjaks 1992. ja 1994. aastal, murdmaasuusatamises 1988. aastal. Murdmaasuusatamises tuli ta veel kolmekordseks maailmameistriks.