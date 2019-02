Vene laskesuusataja rikkus dopingureegleid ning tegi Eestist andestust paluva postituse

AP väitel on Vassiljeva viimase kümne kuu jooksul kolmel korral dopingukontrolli ilmumata jäänud, sest dopingukütid ei saanud teda kätte. Sportlased peavad ühe tunni täpsusega pidevalt oma asukohast antidopinguorganisatsioonidele teada andma, sest nad võivad atleete ükskõik millisel ajal kontrollima tulla. Vassiljeva eksimused seisnesidki enda sõnus selles, et tema plaanid olid järsult muutunud ning ta unustas sellest dopinguküttidele teada anda.

"Esimene kord oli maikuus, kui sarnaselt teistele ka mina puhkasin. Olin märkinud, et olen kell seitse hommikul kodus, kuid unustasin ning läksin juba instituuti, kui dopingukontroll tuli," selgitas Vassiljeva Eestis tehtud Instagrami postituses - naine saabus värskelt Maarjamaale, et valmistuda nädala lõpus Otepääl toimuvaks IBU karikaetapiks.

"Teine kord oli Belokuriha taastuvas laagris, kui pidin ühtäkki Krasnojarskisse ära lendama. Kolmas kord tekkis sellest, et ma ei arvestanud enne lendu Kanadasse ajavahega - kontroll tuli mulle koju, kui olin juba ära lennanud. Kuigi dopingukontroll sai mind järgmisel päeval Kanadas kätte, oli eksimus juba kirjas."

Vassiljeva apelleeris oma postituses sellele, et inimesed teda lihtsalt mõistaksid. "Sportlastena peame kogu aeg tunni täpsusega teatama, kus me oleme ja mida me teeme. Me peame rangelt jälgima, mida me sööme ja joome - me ei tohi isegi iga teed juua. Kui haigeks jääme, on isegi Coldrex keelatud. On kahju, et kõik see juhtus. Nüüd ootan otsust."