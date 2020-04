Uus laskesuusahooaeg algab Soomes ja lõpeb Norras

13-aastase vaheaja järel stardib MK-hooaeg Soomest Kontiolahtist 28. ja 29. novembril. Avapäeval on kavas meeste ja naiste individuaalsõidud, teisel päeval sprindid.

Hooaja tipphetk saabub 10. veebruaril, kui Sloveenias Pokljukas algavad maailmameistrivõistlused, mis kestavad 21. veebruarini. Pärast MM-i liigub karavan juba Pekingisse, kus peetakse 2022. aasta olümpia testvõistlus, mis on ühtlasi üks etapp MK-kalendris.

Hooaeg lõpetatakse Norras Holmenkollenis 21. märtsil.

Esimest korda on MK-sarjas kavas supersprint.

"Me teame, et me peame olema paindlikud ja sättima oma plaane vastavalt globaalsele tervishoiusituatsioonile ja viirust puudutavatele valitsuste korraldustele. Meie esmaseks prioriteediks jääb alati meie sportlaste, ametnike ja fännide heaolu," ütles IBU peasekretär Niklas Calsson kalendrit kommenteerides.

Maailma laskesuusajuhid pole veel otsustanud, mis saab tänavusest suvebiatloni MM-ist, mis pidi toimuma 20.-23. augustini Ruhpoldingus. Saksamaal on kõik massiüritused keelatud kuni 31. augustini, mistõttu kaalutakse MM-i edasilükkamist. Rohkem uudiseid suvebiatloni MM-i kohta lubatakse maikuus.

Laskesuusatamise MK-sari jõuab esmakordselt Eestisse Otepääle praeguste plaanide kohaselt 2022. aasta märtsis (7.-13. märts).

Vaata järgmise hooaja MK-kalendrit siit!