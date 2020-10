Ustjugovi disklafi järel olümpiamedali saanud norralane: süüdimõistev dopinguotsus pole kunagi hea uudis

Neli olümpiakulda võitnud Svendsen teenib lisaks Sotši teatesõidu pronksmedali, mis võideldi välja koos Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö ja Ole Einar Björndaleniga.

"Süüdimõistev dopinguotsus pole kunagi hea uudis. See on tegelikult väga igav, see on aeg-ajalt ilmuv korduv kummitus," sõnas Svendsen NRK-le.

Norra legend tunnistas, et tagantjärele saadud olümpiapronks on tema karjääri kõige kahvatum medal, sest nad läksid teatesõidus kulda võitma.

"See oli kuld, mis libises käest. Tõenäoliselt ei ole see võistlus, millest ma oma lastelastele räägin. See on minu olümpiamedalitest tõenäoliselt kõige kahvatum," sõnas Svendsen, kes pidi Sotši teatesõidu ankrumehena minema viimases tiirus trahviringile ja kukutas norralased kullaheitlusest neljandale kohale.

Ainus asi, mis Svendsenile Ustjugovi ja venelaste karistamise juures rõõmu valmistab, on Norra koondise tõus Sotši mängude edukaimaks medaliriigiks.

"Teatesõidu pronksmedalil pole suurt väärtust, kuid edukaimaks medaliriigiks tõusmine mõjub hästi, eriti seetõttu, mida venelased tegid. See on omamoodi ebaõigluse heastamine," ütles 2018. aastal karjääri lõpetanud Svendsen.