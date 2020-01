Uskumatu võistlus! Zahkna ja Oja saavutasid laskesuusatamise MK-etapil teise koha!

Zahkna ja Oja võtsid kaheksa lasketiiru peale ainult kolm varupadrunit ja sellega oldi võistluste parimad laskjad!

„Ise mõtlesin, kui viimase vahetuse sain, et ma ei taha seda vastutust enda peale, Renel tuleb see paremini välja, aga midagi ei olnud teha,“ tunnistas Oja võistluse järel ERR-i vahendusel. "Kui Kanada tüdruk mööda läks, oli see vaimselt natuke raske ja ma mõtlesin, et neljas koht on ka hea. Ma tõesti ei arvanud, et jõuaksin teise koha peale välja spurtida."

„Mul oli viimane kilomeeter teises maailmas, lihtsalt hambad ristis võitlesin ja viimasesse tiiru tulles oli pilt üpris udune,“ tunnistas Zahkna. „Ütlesin ka enne sõitu, et tüdrukud otsustavad selle sõidu ära ja uskumatu, mida Regina viimasel ringil tegi.“

Eesti kaotas lõpuks esikoha teeninud Prantsusmaale 5,9 sekundiga. Kolmandana lõpetanud Austria kaotas võitjale 12,1 sekundiga. Viimasele suusaringile minnes oli Eesti veel kolmas ning kohe kannul oli ka Kanada. Vahepeal langes Oja ka neljandaks, kuid viimasel tõusul sõitis eestlanna kahest konkurendist mööda ning tõstis Eesti teiseks.

Võidukasse Prantsusmaa koosseisu kuulusid Emilien Jacquelin ja Anais Bescond. Austerlaste võistkonna moodustasid Simon Eder ja Lisa Theresa Hauser. Kui eestlased võtsid kolm varupadrunit, siis prantslased võtsid viis ning austerlased kuus varupadrunit.

„Sportlased on tugevad. Minul oli õnn seda pealt vaadata,“ tunnistas Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts võistluse järel ERR-i vahendusel. „Reginale sai enne teist vahetust natuke näidatud, et natuke on parandust vasakule vaja. Vaja on teha oma asja. Täna oli laskmine üle platsi. See tagas ka tulemuse.“

Tulemused: