Sloveenia mägiküla Pokljuka on eestlastele olnud seletamatult õnnelik paik. 2009. aastal jahmatas Roland Lessing kõiki jälitussõidu teise kohaga, laupäeval serveerisid sama suure üllatuse Regina Oja ja Rene Zahkna, tulles segapaarissõidus teiseks.

„Kümme aastat oodati ja otsiti, kuidas teha taas selline tulemus. Nüüd tuli see täiesti ootamatult. Seda tuleb osata nautida,” märkis Zahkna, kes loodab, et saavutus annab paljudele indu. „Mina olin 14, kui Roland medali sai. Mulle andis see tohutult usku. Loodan, et kordaminek mõjub sama palju noortele, et nad näeksid: kõik on võimalik ja kui kõvasti tööd teed, siis kunagi tuleb ka palgapäev.”