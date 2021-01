Tuuli Tomingas Anterselva MK eel: see on üks mu lemmikkohti, raja profiil sobib mulle väga hästi

Juba neljapäeval astub Tomingas võistlustulle Anterselva MK-etapi 15 km tavadistantsil, võistlus toimub 1600 m kõrgusel merepinnast, kirjutab ERR Sport. "Siinne ilm ja keskkond on väga energiat andvad. Ütleks, et see on üks mu lemmikkohti ja mulle väga meeldib siin. See päike loob vaimselt hea enesetunde. Kõrgusega kohanemine on väga individuaalne ja homme oleme targemad. Tänases trennis ei olnud üldse lihtne, aga loodame et läheb hästi. Kõigil on raske."



Tomingas tunnistab, et 15 km tavadistants tema jaoks lihtne ei ole: "Ega ta mu lemmikdistants kindlasti ei ole, aga siin Anterselvas on selline rada, kus on hästi palju jalalt-jalale sõitmisi ja vahelduvaid nukke. Selle raja profiili suhtes see väga sobib mulle. Seda 15 km siin ei ole minu jaoks võib-olla nii raske sõita kui seda oleks kuskil mujal, näiteks Oberhofis," lisas Tomingas.