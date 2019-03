Tobreluts Talihärma karjääri parimast kohast: natuke oli õnne ka

"Loomulikult tahaks, et kõigil läheks hästi, aga tunneme rõõmu, et ühel läks väga hästi ja Tuuli (Tomingas) tegi ka korraliku võistluse. Loomulikult olid tal ootused endal ka kõrgemad, aga eks viimaste päevade kehvapoolsest enesetundest ja nohust tingituna ei teinud ta päris oma sõitu ja sinna see 40 hulka sõit jäi. Neli sekundit jäi nö punktikohast puudu," rääkis koondise peatreener Indrek Tobreluts intervjuus ERR-ile.

"Regina (Oja) lamadestiiru on väga keeruline seletada. Ma ei oska seda muuga seletada kui, et ta startis nii tagant ja siis pealelaskmine oli päevavalguses ja nüüd pandi prožektorid põlema ja valgus suunati märkidele peale, mis viis kogu seeria kella 12 peale. Siin ei ole ühtegi muud seletust," jätkas Tobreluts. "Tuulesuuna muutust ei olnud, et lasud sinna peaksid minema. Sellest on kahju, aga tunneme rõõmu Johanna väga tugeva sõidu üle. Natuke jääb kripeldama püstitiiru viimane lask, aga lamades oli õnne, et kaks lasku ära lõi ääre pealt. Igal juhul väga hea sooritus kokkuvõttes."