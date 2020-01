Tobreluts: see oli uskumatu, mis viimasel ringil toimus

Viimasele ringile minnes langes Eesti alguses neljandaks, kuid võimsa sõidu teinud Oja tõstis Eesti lõpuks teiseks, esikoha saanud Prantsusmaale kaotati vaid 5,9 sekundiga, kirjutab ERR Sport.

"Sportlased on tugevad, minul oli õnn seda pealt vaadata," ütles Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts pärast sõitu ERR-ile. "Täna laskmine vist oli üle platsi, see tagas ka selle tulemuse."

"See oli uskumatu, mis viimasel ringil toimus. Regina võttis julgelt tõusu peal ette ja liikus esimesele lähemale. Ilmselt seda väga tihti ei näe, aga täna oli see tore päev," jätkas Tobreluts.

"Selge on see, et see päev tuleb punaselt kalendrisse märkida ja hetkel on see tõesti midagi natuke uskumatut," lisas Tobreluts.