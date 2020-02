Tobreluts eestlannade põrumisest: me ei saanud täna laskmisega hakkama

"Oli võimaluste päev, keerulised olud, aga ei saanud hakkama," võttis võistluse kokku koondise peatreener Indrek Tobreluts, kirjutab ERR Sport. "Tuul muutis täielikult suunda, Johanna reageeris, aga mitte piisavalt julgelt. Lasud jäid ikkagi kella-kolme nelja suunas. Reginat ei jõudnudki ette hoiatada, ta pidi ise otsuseid vastu võtma."

"Need võistlused on tüdrukute jaoks olnud päris kurnavad, nüüd on vähemalt Tuulil ja Johannal kolm päeva aega taastuda ja usun, et nad on teatesõiduks paremini valmis kui tänasel päeval individuaalis," lisas Tobreluts.

Kui Talihärm oli meie parimana nelja trahviga 53. (+5.41), siis Regina Oja tegi lausa kuus möödalasku ning piirdus 68. kohaga (+7.17) ja Tuuli Tomingas sai samuti kuus trahvi ning lõpetas 78. kohal (+8.15).