Tobreluts: 9. kohast jäi lahutama vaid üks lisapadrun

"Väga pikalt kõrges mängus ja lõpuks jäi üheksandast kohast põhimõtteliselt üks lisapadrun puudu," nentis koondise peatreener Indrek Tobreluts intervjuus ERR-ile, kirjutab ERR Sport. "Lamadestiirudes lasi Rene esimese seeria üles ääre alla. Tegime kaks parandust all, tagantjärele targad oleme me kõik, ei oleks tohtinud tegelikult teha, lasi teisele poole alla ääre peale ja sealt tuli see üleliigne lisapadrun."

"Eks me lootsime kümne hulka tulla ja see ei olnud kaugel, see oli käeulatuses," lisas Tobreluts.