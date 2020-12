Tiril Eckhoff kaalub karjääri lõpetamist: ma tunnen, et lähen hulluks

30-aastane Eckhoff sõnas Norra TV2-le, et kui ta saab koroonaviiruse, on tema karjäär ilmselt lõppenud.

"Kui saan koroona, on minuga lõpp. Või vähemalt minu karjäär on lõppenud," lausus kuuekordne maailmameister.

Norralanna sõnul on tal hetkel väga raske morivatsiooni leida. "See, et ma suusatan ringi ja lasen märki, ei päästa inimkonda. Ma arvan, et sport pole praegu eriti oluline. Seetõttu on mul raske võistlustel särada ja esineda. Ma ei tunne spordist erilist rõõmu," sõnas Eckhoff.

Tänavu kahvatult esinenud norralanna tunnistas ühtlasi, et tal on väga keeruline olla "võistlusmullis".

"Ma pole koroonaga eriti hakkama saanud. Ma ei naudi sellist elu. Ma olen liiga seltskondlik, et süüa oma toas üksinda hommiku-, lõuna- ja õhtusööki. Mulle meeldivad nii festivalid, inimesed, pidustused kui ka võimalus meeskonnaga aega veeta. Ma tunnen, et lähen hulluks," kurtis norralanna.