Thingnes Bö raputas tuhka pähe: läksin Loginovi kritiseerimisega liiale

Bö oli pärast Anterselvas toimuva MMi sprinti öelnud võidumehe Loginovi kohta: "Arvestades tema tausta ja seda, et ta on tänavu suusarajal nõrk olnud, on see võit kummaline."

Norralane vihjas Loginovi EPO-ga vahelejäämisele 2013. aastal, mille järel kandis ta kaheaastase võistluskeelu.

Nüüd teatas Bö, et poleks pidanud Loginovi kohta nii teravalt sõna võtma. “Tema dopingulugu on ajalugu. Ta vääris võitu. Olen nõus, et läksin liiga kaugele," lausus Bö, vahendab Gazeta.ru.

"Kuid dopinguteemat peame ikkagi meeles pidama. See on hea hoiatus noortele sportlastele," lisas norralane.