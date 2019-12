Tehvandi staadion sai laskesuusatamise EMiks uue kuue

2019. aastal uuendati Tehvandi staadioni rolleriraja asfaltkatet ning valmis ka uus rolleriraja lõik kaitseseina tagant laskesuusastaadionile. Samuti liigutati tulejoont ja märklaudu kolm meetrit Kunimäe poole, viies staadioni stardi- ja finišiala vastavusse Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu IBU reeglitega. Lisaks valmis ka meediatunnel koos abihoonega.

Laskesuusastaadioni märklauad said rekonstrueerimistööde käigus uue valgustuse ja mõlemad staadionid koos suusaradadega uued LED-valgustid. „Valgustus vastab nüüd IBU, FISi ja UEFA nõuetele ning annab võimaluse korraldada suurvõistlusi teleülekannete seisukohalt õhtusel parimal eetriajal,“ ütles SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Jaak Mae. „Uuenenud võimalustest saavad osa kindlasti ka keskuse igapäevased külastajad. Uuendatud rollerirada on saanud juba positiivset tagasisidet ja valgustuse osas loodame sama,“ lisas Mae.

Rekonstrueeritud staadion pakub paremaid võimalusi ka erialasteks treeninguteks. “Treeningute kvaliteet kindlasti tõuseb. Samuti suureneb nende koondiste hulk, kes valivad Tehvandi oma suviseks või talviseks treeningpaigaks,” sõnas Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni peasekretär Hillar Zahkna. “Tänu rekonstrueeritud staadionile saab Tehvandi tulevikus konkureerida rahvusvaheliste võistluste korraldamisele, et tuua maailma laskesuusatamise eliit Otepääle. Samuti on märkimisväärne, et saame oma sportlastele pakkuda rahvusvahelisi tippvõistlusi kodustes tingimustes,” ütles Zahkna.