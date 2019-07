Tehvandi staadion saab laskesuusa EM-iks uue kuue

EM-iks valmivad staadioni rekonstrueerimistööd hõlmavad suusaradade- ja staadionite valgustuste vastavusse viimist rahvusvahelise alaliidu nõuetega, eraldi meediatunneli ehitamist ja rolleriraja pikendust koos uue trahviringiga. “Nimetatud tööde valmimise tähtajaks on 30. november 2019. Pikemas perspektiivis on keskuse arendustegevused suunatud 2022. a laskesuusatamise MK etapi õnnestumisele. Sügisel toimub ka lasketiiru A-litsentsi uuendamine. Selle tarbeks on juba tehtud lasketiiru rekonstrueerimine, mille tulemusel laiendati staadioni ala ja paigaldati uued laskemärgid, andes seeläbi korraldajatele paremad võimalused võistluste läbiviimiseks, “sõnas Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Jaak Mae.

Kuivõrd võistluste näol on tegu tiitlivõistlustega, siis oli inspekteerimisel suure tähelepanu all ka võistluste telepildi tootmisega seonduv. “Peame laskesuusatamise EM-i võistluste telepildi maailmatasemel ära tegema. Meie jaoks on tegemist 2022. aastal toimuva laskesuusatamise MK etapi peaprooviga. Inspekteerimise käigus vaatasime üle kaamerate asukohad, kuid kui lumi maha tuleb, siis vaatame veelkord kogu plaani üle ning vajadusel teeme korrektuure. Plaanis on kasutada ka mitmeid uuendusi selleks, et televaataja saaks võistlustest parima kogemuse,“ sõnas EM-i ülekande režissöör Marek Miil. Võistlustest toodab pildi ERR. Kõik ülekanded on nähtavad ETV-s, nädalavahetuse ülekandeid saab lisaks jälgida ka Eurosport vahendusel.

“Pingutame koos ERR-iga selleks, et teleülekanded õnnestuksid hästi,” kinnitas võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. “Mõeldes aga ka kohapeale tulevatele pealtvaatajatele, soovime paigaldada lisaekraanid nii staadionile kui ka rajale, et publikul oleks parim ülevaade võistluste käigust. Samuti on seekord suurem rõhuasetus tseremooniatel ja võistlusprogrammi välistel üritustel,” kinnitab Nigol.

Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused toimuvad 26. veebruarist 1. märtsini. Kavas on individuaaldistants, paarissegateade, sprint ja jälitussõit. Tegemist on kolmanda korraga, mil Eesti võõrustab laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluseid. Varasemalt on EM Otepääl toimunud aastatel 2010. ja 2015.