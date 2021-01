Teatesõidus ebaõnnestunud Tiril Eckhoff: Jama! Raske on nii kehvasti võistelda

"Raske on nii kehvasti võistelda. Olen endas pettunud. See on jama, kui arvestada, et oleme naiskond, aga ei esinenud täna sellele vastavalt," ütles Eckhoff NRK-le.



Saksamaa järel sai täna teise koha Valgevene, kolmandana lõpetas Rootsi. Eesti naiskond piirdus 20 koondise hulgas 16. kohaga, kaotades võitjale ligi seitsme minutiga.



Liitu