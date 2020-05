Teadlased avastasid olümpiavõitjal haruldase geenimutatsiooni, mis võib Venemaale päästa Sotši medalitabeli esikoha

Sports.ru kirjutab, et väidetavalt leiti, et Ustjugovi pidevalt kõrge hemoglobiinitaseme põhjustavad just tema haruldased geenid.

"Uuringutest saadud geneetilised andmed teevad võimalikuks süüdistuste eemaldamise ning tema advokaadid võivad neid kasutada rahvusvahelises spordiarbitraažis," ütles instituudi juhataja Aleksandrer Makarov.

Rahvusvaheline laskesuusatamise föderatsioon (IBU) määras Ustjugovile bioloogilise passi ebakõlade tõttu veebruaris kaheaastase võistluskeelu ja tühistas tema 2013/2014 hooaja tulemused. Kui Ustjugovil ei õnnestu karistust eemaldada, võib Venemaa jääda ilma 2014. aasta Sotši olümpia medalitabelis saavutatud esikohast. Ustjugov tõi korraldajamaale kulla meeste teatesõidus.

Juba erinevate dopingujuhtumite tõttu korrigeeritud medalitabelis on Venemaal 11 kulda, 9 hõbedat ja 9 pronksi (kokku 29 medalit), Norral 11 kulda, 5 hõbedat ja 10 pronksi (kokku 26).