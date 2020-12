Tarjei Bö: vahelduseks on tore nooremale vennale tappa anda

Tarjei Bö sai etapivõidu kolme-aastase vahaaja järel. Talle järgnesid sakslane Arnd Peiffer (+13,9) ja Johannes Thingnes Bö (+29,4).

"Tunne on suurepärane. Kuigi vend võidab minust väga palju rohkem etappe, on tore talle vahelduseks tappa anda ja poodiumi kõrgeimale astmele jõuda. Kuigi ma olen pidevalt tipu lähedal, on võitmine tõesti väga raske, eriti kuna minu vend on nii kõva sportlane. Tase on tõesti ülikõva," märkis Tarjei Norra meediaga rääkides.

Norralane ütles teist nädalat Kontiolahtis viibimise kohta naljatledes, et tagumik hakkab juba valusaks jääma.

"Me ei ole siin mitte midagi teinud, oleme vaid hotellis olnud. Mu tagumik on sellest istumisest juba väsinud. Vaatamisväärsustega tutvumiseks pole aega jäänud," muheles Bö.