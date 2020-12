TÄNA OTSEBLOGI | Kalev Ermits pääses jälitussõitu, mida suudab Eesti teatenaiskond?

Meeste jälitussõit algab kell 14.20. Eesti laskesuusameestest pääses 60 hulka ainsana Kalev Ermits. Ermits läheb rajale 43. kohalt, alustades Tarjei Böst üks minut ja 52 sekundit hiljem.

Tarjei Bö järel tuleb teisena stari Arnd Pfeiffer (+14 sekundit) ja kolmandana norralase noorem vend Johannes Thingnes Bö (+29).

Naistel on täna kavas hooaja esimene teatesõit. Kokku on võistlustules 21 koondist, Eesti stardib numbri all 17. Eesti teatenelikusse kuuluvad Regina Oja, Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm ja Kadri Lehtla. Teatesõit saab stardi kell 16.15.

LASKESUUSATAMISE KONTIOLAHTI MK (05.12)