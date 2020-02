TÄNA | Milleks on Zahkna ja Oja võimelised MM-i segapaaristeates?

Eestlastel on põhjust oodata head tulemust, sest Rene Zahkna ja Regina Oja on tänavu MK-etappidel saavutanud sel distantsil viienda (Östersundis) ja teise koha (Pokljukas).

Särginumbrit 1 kannavad prantslased Anais Bescond ja Emelien Jacqueli, kellele Zahkna ja Oja kaotasid jaanuari lõpus vaid 5,9 sekundiga.

Võistlus peetakse vaid 1,5-kilomeetrisel ringil (trahviring on 75 m) Mõlemad võistkonnaliikmed käivad rajal kahel korral. Ühel vahetusel on kaks lasketiiru. Vahetuse üleandmiskoht on kohe pärast lasketiiru või trahviringi. Esimesel startijal koguneb kogudistantsiks 6 ja teisel 7,5 km.

Kokku on stardis 30 võistkonda.

Laskesuusa MM: segapaaristeade