TÄNA | Laskesuusatamise MM-il on kavas segapaarissprint. Kas Eesti parim võimalus heaks kohaks?

Võimalik, et tegu on Eesti koondise parima võimalusega MM-il kõrge koht saavutada: kuu aega tagasi näitasid Salt Lake City MK-etapil samal distantsil head minekut Zahkna ja Regina Oja, kes kohati suisa võistlust juhtisid - paraku kadusid lootused esikolmikukohast eelviimases lasketiirus. Sellest hoolimata võeti lõpuks kaheksas koht, mis on Eesti jaoks sel distantsil ajaloo parim.

Kihlveokontorites on võistluse eel hinnatud soosikuteks Norra (Marte Olsbu Röiseland, Johannes Thingnes Bö), Rootsi (Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson), Itaalia (Dorothea Wierer, Lukas Hofer) ja Saksamaa (Denise Herrmann, Erik Lesser).

Võistlus Östersundis algab meie aja järgi kell 18.10, Delfi Sport toob tähtsamad sündmused huvilisteni otseblogis.