Eesti on välja pannud neliku koosseisus Regina Oja, Johanna Talihärm, Rene Zahkna ja Kalev Ermits. Just segateatesõit võiks olla Eesti kõige parem lootus MM-il hea koht teenida.

Esialgu oli kavas naistest välja panna Tuuli Tomingas, kuid meie sportlastest sel hooajal kõige paremat tulemust näidanud neiul oli eilses trennis pisut kehv olla ning teda igaks juhuks üles ei anta.

Võistlus algab kell 17.15.

Stardinimekiri:

